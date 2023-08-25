Москва выставила на торги шесть участков под строительство частных домов
В Москве на торги по аренде выставлены шесть участков для строительства частных домов, рассказал глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Сейчас на аукционы выставлено шесть участков площадью от 11 до 13 соток в Троицком административном округе столицы. С победителями подпишут договоры аренды на два с половиной года», - отметил он.
Так, на участках можно будет построить дома площадью до 540 квадратных метров. Часть лотов расположена в поселениях рядом с Варшавским шоссе. Уточняется, что в окрестностях есть вся необходимая инфраструктура, включая поликлиники, школы, магазины и кафе. В доступе и общественный транспорт.
После строительства арендаторы могут выкупить участки за 40% от стоимости. Заявки будут приниматься до 11 сентября, а сами торги состоятся 14 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru