Москва представила на торгах участок для строительства заведения общепита в ТиНАО

Участок площадью более тысячи квадратных метров для строительства объекта общественного питания в Троицком административном округе Москвы выставили на торги, рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Договор аренды с победителем открытого аукциона подпишут на 2,5 года. Он сможет построить здесь двухэтажное здание общей площадью до 805 квадратных метров и открыть в нем предприятие общепита», – сказал Щербаков.

Он также пригласил всех желающих поучаствовать в торгах 21 декабря. Заявку на участие в аукционе можно подать до 18 декабря. Чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Арендатор сможет возвести на участке здание с предприятием общепита и парковку для сотрудников и посетителей. После завершения строительных работ и оформления всех документов арендатор сможет приобрести этот участок по исключительному праву.

Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство, в котором на торги выставляется различное имущество, а витриной этих объектов выступает Инвестиционный портал. В настоящее время принимать участи в торгах, можно не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.

