Московская область вошла в Топ-10 самых инвестиционно привлекательных регионов

Московская область вошла в Топ-10 регионов России самых успешных с точки зрения привлекательности для инвесторов. Подмосковье находится на седьмом месте в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ в 2019 году. Он был озвучен на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает телеканал «360». Отмечается, что за год Московская область поднялось на две строчки: с девятого на седьмое место.

На первом месте оказалась Москва, которая сместила прошлогоднего лидера Тюменскую область. Она теперь на третьей строчке. На втором месте оказался Татарстан.

Ранее бывший министр экономики Евгений Ясин в эфире НСН прокомментировал информацию об оттоке капитала из России.

