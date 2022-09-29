Мобильный пункт военкомата развернули в Саратовской области на границе с Казахстаном

Мобильный пункт военного комиссариата заработал на пограничном пункте пропуска Озинки в Саратовской области на границе России и Казахстана, заявили в министерстве информации и массовых коммуникаций области. Об этом сообщает Telegram-канал «Время саратовское».

Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

«На пограничном пункте пропуска Озинки начал работу мобильный пункт военного комиссариата. Жителям региона призывного возраста сотрудники военкомата и полиции вручают повестки для уточнения документов воинского учета», — отмечается в сообщении.

Кроме того, гражданам разъясняют порядок действий при частичной мобилизации.

Ранее стало известно о нарастающем потоке граждан, желающих выехать из РФ через российско-казахстанскую границу. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехало около 100 тысяч россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВоенкоматыГраницаКазахстанСаратовская Область
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