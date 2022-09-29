Мобильный пункт военкомата развернули в Саратовской области на границе с Казахстаном
Мобильный пункт военного комиссариата заработал на пограничном пункте пропуска Озинки в Саратовской области на границе России и Казахстана, заявили в министерстве информации и массовых коммуникаций области. Об этом сообщает Telegram-канал «Время саратовское».
«На пограничном пункте пропуска Озинки начал работу мобильный пункт военного комиссариата. Жителям региона призывного возраста сотрудники военкомата и полиции вручают повестки для уточнения документов воинского учета», — отмечается в сообщении.
Кроме того, гражданам разъясняют порядок действий при частичной мобилизации.
Ранее стало известно о нарастающем потоке граждан, желающих выехать из РФ через российско-казахстанскую границу. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехало около 100 тысяч россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru