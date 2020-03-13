Мишустин назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях «очень даже неплохой»

Неплохой назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер посетил в пятницу сразу два региона Центральной России.

«Cитуация здесь в целом очень даже неплохая», - сказал он в ходе встречи по нацпроектам, передает РИА Новости.

По словам премьера, в 2019 году темпы роста промышленного производства в Костромской области были в три раза выше общероссийских показателей. Мишустин отметил также улучшение инвестиционного климата в области.