Мишустин назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях «очень даже неплохой»

Неплохой назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер посетил в пятницу сразу два региона Центральной России.

«Cитуация здесь в целом очень даже неплохая», - сказал он в ходе встречи по нацпроектам, передает РИА Новости.

По словам премьера, в 2019 году темпы роста промышленного производства в Костромской области были в три раза выше общероссийских показателей. Мишустин отметил также улучшение инвестиционного климата в области.

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В большинстве субъектов РФ из-за обвала нефтяных котировок и пандемии коронавируса к концу года закончатся все ликвидные резервы. Эксперты прогнозируют обращения в Минфин и рост долгов.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев ранее в эфире НСН объяснял, что по опыту прошлых кризисов в РФ падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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