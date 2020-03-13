Мишустин назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях «очень даже неплохой»
Неплохой назвал ситуацию в Ярославской и Костромской областях глава правительства Михаил Мишустин.
Премьер посетил в пятницу сразу два региона Центральной России.
«Cитуация здесь в целом очень даже неплохая», - сказал он в ходе встречи по нацпроектам, передает РИА Новости.
По словам премьера, в 2019 году темпы роста промышленного производства в Костромской области были в три раза выше общероссийских показателей. Мишустин отметил также улучшение инвестиционного климата в области.
В большинстве субъектов РФ из-за обвала нефтяных котировок и пандемии коронавируса к концу года закончатся все ликвидные резервы. Эксперты прогнозируют обращения в Минфин и рост долгов.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев ранее в эфире НСН объяснял, что по опыту прошлых кризисов в РФ падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах.
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