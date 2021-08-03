Минобороны направило дополнительные силы для тушения пожаров в Якутии

Для тушения лесных пожаров в Якутии Минобороны России направило туда сводную инженерную роту и специальную технику. Об этом заявили в военном ведомстве, отметив, что к борьбе с огнём присоединятся более 100 человек. Кроме того, будут дополнительно использованы 16 единиц техники.

Минобороны РФ по поручению Владимира Путина оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка. В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.