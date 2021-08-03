Минобороны направило дополнительные силы для тушения пожаров в Якутии

Для тушения лесных пожаров в Якутии Минобороны России направило туда сводную инженерную роту и специальную технику. Об этом заявили в военном ведомстве, отметив, что к борьбе с огнём присоединятся более 100 человек. Кроме того, будут дополнительно использованы 16 единиц техники.

Минобороны РФ по поручению Владимира Путина оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка. В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Минприроды: с начала года в России зафиксировано почти 11 тысяч лесных пожаров

Напомним, многие регионы России охвачены лесными пожарами. Самая сложная ситуация продолжает складываться в Якутии. Несмотря на усилия пожарных и добровольцев, помогающих в тушении, распространение огня не удается предотвратить. Эксперты признают, что в таких условиях со стихией смогут справиться только обильные дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, в какие регионы в ближайшее время придут долгожданные ливни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯкутияРоссияЛесные Пожары
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