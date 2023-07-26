МЧС предупредило о смерчах над морем на курортах Кубани
Штормовое предупреждение в связи с приближающейся непогодой распространено на территории Краснодарского края. Есть опасность формирования смерчей над Чёрным морем 28 и 29 июля на участке от Анапы до Магри.
Об этом информирует Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Кроме того, ливни, град и усиление ветра до значений шквала вновь прогнозируются в Туапсинском районе. Ранее в этом месяце он серьёзно пострадал от подтоплений 12 и 15 числа.
В МЧС рекомендуют в случае выхода смерча на сушу незамедлительно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине, прижавшись к земле, если нет рядом стационарных строений.
На улице следует остерегаться оборванных электрических проводов, высоких конструкций и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков можно использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru