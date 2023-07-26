МЧС предупредило о смерчах над морем на курортах Кубани

Штормовое предупреждение в связи с приближающейся непогодой распространено на территории Краснодарского края. Есть опасность формирования смерчей над Чёрным морем 28 и 29 июля на участке от Анапы до Магри.

Об этом информирует Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Кроме того, ливни, град и усиление ветра до значений шквала вновь прогнозируются в Туапсинском районе. Ранее в этом месяце он серьёзно пострадал от подтоплений 12 и 15 числа.