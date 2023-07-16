«Лучше станет не от макарон». В России рассказали, как помочь Шебекино и всей в Белгородской области
Белгородская область больше остальных в российском приграничье подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В России рассказали, как можно прекратить обстрелы.
Район центрального рынка в Шебекино подвергся обстрелу ВСУ, погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своемTelegram-канале 16 июля.
«Укронацисты ударили из РСЗО "Град" по району центрального рынка. К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела», – рассказал глава региона.
Шебекино и вся территория Белгородской области ежедневно подвергается атакам Вооруженных сил Украины. За сутки ВСУ наносят по Белгородчине от 80 до 130 ударов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо создать условия для возврата людей в Шебекино и убедиться, что там безопасно, сообщает РИА Новости.
Эвакуированные из приграничных территорий Белгородской области рассказали ей, что некоторые предприятия региона готовятся возобновить свою работу, затем эту информацию подтвердил руководитель Шебекинского округа.
«Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока... Какие-то предприятия уже начинают работать», - отметила Москалькова.
Российский политолог Сергей Марков призвал россиян заменить итальнские макароны на «Шебекинские» для поддержки белгородцев.
«А макароны теперь вместо итальянских берём Шебекинские. В поддержку жителей Шебекино, страдающих от террористических обстрелов хунты Зеленского... Верно и то, что лучше всего Шебекино будет не от макарон, а от освобождения Харьковской области от оккупационной власти русофобской хунты Зеленского», – написал политолог в своем Telegram-канале 16 июля, в воскресенье.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал сумму, которая потребуется для ремонта инфраструктуры, пострадавшей в результате обстрелов со стороны Украины, пишет РИА Новости.
По словам главы региона, на восстановление жилья и предприятий нужно 15 миллиардов рублей, социальных объектов - пять.
Губернатор уточнил, что полностью разрушено пять многоквартирных и 81 частный дом. Более 1,2 тысячи зданий и квартир требуют ремонта, сказал Гладков на заседании генсовета «Единой России».
Гладков заявил, что второй полк теробороны численностью 3 тысячи бойцов сформируют в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Часть батальонов территориальной обороны в Белгородской области получат оружие, сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, те батальоны, которые расположены вдоль границы, будут вооружены. Глава области отметил, что в течение последних месяцев прошло большое количество тренировок. Было закуплено обмундирование и снаряжение.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о разрушениях в городе Шебекино, пострадавшего от обстрелов украинской армии. По его словам, повреждено 113 многоквартирных домов и более 700 частных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Путин призвал укреплять российские границы и заверил, что этот процесс уже идет. Глава государства заявил, что приграничные регионы будут надежно укреплены для защиты от украинской стороны. Между тем, российские власти будут точечно помогать каждому потерявшему жилье при обстрелах. Верховный главнокомандующий пригрозил созданием «санитарной зоны» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся.
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