Курская АЭС навсегда остановила второй энергоблок

Работу энергоблока с реактором РБМК-1000 завершили в 04:01 мск 31 января.

«Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России», — отмечается в сообщении.

Мощность энергоблока №2 заместят строящимся блоком ВВЭР-ТОИ.

Второй блок Курской АЭС подключили к сети 28 января 1979 года. Как отметил гендиректор «Росэнергоатома» Александр Шутиков, всего энергоблок выработал свыше 256 млрд киловатт-часов электроэнергии.

В ноябре стало известно, что блок № 3 Курской АЭС был отключен от сети действием автоматики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

