Курская АЭС навсегда остановила второй энергоблок
Курская атомная электростанция планово остановила энергоблок №2 в связи с окончанием срока его эксплуатации. Об этом сообщает концерн «Росэнергоатом».
Работу энергоблока с реактором РБМК-1000 завершили в 04:01 мск 31 января.
«Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России», — отмечается в сообщении.
Мощность энергоблока №2 заместят строящимся блоком ВВЭР-ТОИ.
Второй блок Курской АЭС подключили к сети 28 января 1979 года. Как отметил гендиректор «Росэнергоатома» Александр Шутиков, всего энергоблок выработал свыше 256 млрд киловатт-часов электроэнергии.
В ноябре стало известно, что блок № 3 Курской АЭС был отключен от сети действием автоматики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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