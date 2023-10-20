Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
Крымский мост в очередной раз временно закрыли для автомобильного транспорта. Об этом информирует оперативный штаб республики.
Тех, кто находится непосредственно на транспортном переходе и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и чётко выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Последний раз перед этим движение по мосту перекрывалось на этой неделе во вторник вечером примерно на час.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», движение по Крымскому мосту прерывают несколько раз в неделю, в том числе, не единожды в день. Власти республики призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в сеть фото и видео с мест.
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