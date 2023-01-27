Крупнейший дата-центр «Яндекса» построят в Калуге в 2023 году
27 января 202319:27
Крупнейший в России дата-центр «Яндекса» планируется открыть в Калуге до 2023 года. Объект возводят в Грабцево с сентября 2022 года. Об этом заявил замглавы региона Владимир Попов.
По словам чиновника, проектная мощность площадки составит 63 МВт, здесь разместятся свыше 3800 серверных стоек. Замгубернатора отметил, что новый дата-центр даст возможность покрыть увеличивающийся спрос российских пользователей на облачные услуги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru