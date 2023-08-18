Крючков предупредил о возможных звуках взрывов в разных районах Крыма
Жители ряда районов Крыма могут услышать звуки взрывов из-за уничтожения боеприпасов. Об этом предупредил советник главы региона Олег Крючков.
«Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Урожайное, с.Пионерское, с. Доброе Симферопольский район с 10.00 до 18.00; пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00; г. Старый Крым с 11.00 до 13.00», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Кроме того, с 10.00 до 18.00 работы будут проводиться в Чистополье (Ленинский район).
Крючков призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru