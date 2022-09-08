Константинов: Крым обеспечен газом, несмотря на провокации Украины

«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — отметил спикер в беседе с РИА Новости.

В июне украинские войска несколько раз обстреляли буровые платформы предприятия «Черноморнефтегаз» на Одесском месторождении в Черном море, напоминает Газета.ру. Однако в июле «Черноморнефтегаз» отчитался, что газотранспортная система Крыма работает в штатном режиме, газ закачивают в подземное хранилище.

Ранее Константинов назвал «откровенной ложью, фейком и абсурдом» заявления Киева о подготовке к «деоккупации» Крыма, пишет РИА ФАН. Чиновник посоветовал украинским властям готовить эвакуационные маршруты для себя.

