Константинов: Крым обеспечен газом, несмотря на провокации Украины
Крым, несмотря на провокации со стороны Украины, обеспечен газом и готов к отопительному сезону. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — отметил спикер в беседе с РИА Новости.
В июне украинские войска несколько раз обстреляли буровые платформы предприятия «Черноморнефтегаз» на Одесском месторождении в Черном море, напоминает Газета.ру. Однако в июле «Черноморнефтегаз» отчитался, что газотранспортная система Крыма работает в штатном режиме, газ закачивают в подземное хранилище.
Ранее Константинов назвал «откровенной ложью, фейком и абсурдом» заявления Киева о подготовке к «деоккупации» Крыма, пишет РИА ФАН. Чиновник посоветовал украинским властям готовить эвакуационные маршруты для себя.
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