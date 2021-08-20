Капремонт домов в Подмосковье выполнят, несмотря на ралли цен на материалы
Работы по капитальному ремонту жилых домов, включённых в трёхлетний план, будут выполнены, несмотря на скачок цен на строительные и отделочные материалы. В этом заверил заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов.
Он уточнил, что значительное подорожание коснулось практически всех основных позиций. Так, цены на дерево, утеплители и металл выросли в 2,6 раза. По словам Шаповалова, в Подмосковье ожидают принятия федеральным правительством постановления, которое позволит сбалансировать контракты на капремонт.
Как отмечает «Радио 1», программа капитального ремонта жилых домов – самая масштабная в России. По словам замглавы фонда, жить в домах с новыми крышами, лифтами, утеплёнными фасадами значительно комфортнее. К тому же, жильцы получают экономию при оплате за отопление.
«Мы добиваемся не только красоты, но и энергоэффективности. Самое главное, что жители увидят в платёжных документах, – снижение платы за центральное отопление. У жильцов стало значительно теплее», – отметил Шаповалов.
Трёхлетний план предусматривает капитальный ремонт 7 812 многоквартирных домов в Подмосковье до конца 2022 года.
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