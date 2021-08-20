Капремонт домов в Подмосковье выполнят, несмотря на ралли цен на материалы

Работы по капитальному ремонту жилых домов, включённых в трёхлетний план, будут выполнены, несмотря на скачок цен на строительные и отделочные материалы. В этом заверил заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов.

Он уточнил, что значительное подорожание коснулось практически всех основных позиций. Так, цены на дерево, утеплители и металл выросли в 2,6 раза. По словам Шаповалова, в Подмосковье ожидают принятия федеральным правительством постановления, которое позволит сбалансировать контракты на капремонт.