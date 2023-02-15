Канал поставок за рубеж научных разработок пресечен в Крыму
ФСБ России пресекла канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения и судоремонта в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Агентство отмечает, что граждане РФ около 60 раз за деньги передали иностранной стороне техническую документацию по военным кораблям в период с 2014 по 2021 год.
Ранее ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону участника запрещенного в России и признанного террористическим украинского полка «Азов». В Центре общественных связей ведомства сообщили, что мужчина прибыл в Россию как беженец и пытался легализоваться, передает НСН. Как утверждает ФСБ, задержанный пропагандировал среди ростовской молодежи идеологию своего подразделения.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев накануне сообщил, что за 2022 год в России обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме были вынесены в отношении более 1500 человек. По его словам, таким делам суд уделяет особое внимание.
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