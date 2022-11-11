Калужские студенты смогут рассчитывать на именную стипендию
Законодательное собрание Калужской области 17 ноября рассмотрит законопроект, о предоставлении повышенной стипендии, сообщил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, новый нормативный акт будет направлен улучшение материальной базы семей военнослужащих, мобилизованных, командированных лиц, имеющих постоянное место жительства в Калужской области и получающих среднее профессиональное образование или высшее образование.
Размер стипендии составит 12 000 рублей. Она будет выдаваться ежемесячно, независимо от того, обучаются ли учащиеся на территории области или в других субъектах РФ.
В случае принятия закона, расширится контингент стипендиатов, имеющих постоянное место жительства в Калужской области, но обучающихся за ее пределами. Ранее стало известно, что калужским студентам-стобалльникам будут выплачивать губернаторскую стипендию.
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