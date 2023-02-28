Калужская область расширит экономические связи с Алжиром, Вьетнамом и Ираном
21 февраля 202321:38
Власти Калужской области расширят экономическое сотрудничество с Алжиром, Вьетнамом и Ираном. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
«Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры», - написал Шапша.
Он также отметил слова президента России Владимира Путина, который в свою очередь заявил, что страна выходит на новый цикл развития экономики.
Губернатор добавил, что на сегодняшний день Калужская область входит в пятерку регионов по эффективности поддержки экспорта.
«Новыми направлениями сотрудничества станут Алжир, Вьетнам, Иран», - заключил губернатор.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru