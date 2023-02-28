Калужская область расширит экономические связи с Алжиром, Вьетнамом и Ираном

Власти Калужской области расширят экономическое сотрудничество с Алжиром, Вьетнамом и Ираном. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры», - написал Шапша.

Он также отметил слова президента России Владимира Путина, который в свою очередь заявил, что страна выходит на новый цикл развития экономики.

Губернатор добавил, что на сегодняшний день Калужская область входит в пятерку регионов по эффективности поддержки экспорта.

«Новыми направлениями сотрудничества станут Алжир, Вьетнам, Иран», - заключил губернатор.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Калужская ОбластьЭкономика
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