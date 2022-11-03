Калужан приглашают на акцию «Ночь искусств»

В драматической импровизации «Рахманинов и Бетховен. История двух шедевров» её авторы -писатель и режиссёр Дмитрий Минченок и пианист Алексей Вакер представят свой взгляд на творчество двух известных композиторов.

Также в рамках акции можно прослушать большой хоровой концерт и побывать на квартирнике. Завершит вечер рок-спектакль.

Ранее стало известно, что в Калуге День народного единства отметят праздничной программой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



