Калужан приглашают на акцию «Ночь искусств»

По всей стране, в пятницу, 4 ноября, пройдет десятая, юбилейная всероссийская акция «Ночь искусств», сообщает «МК». В Калуге множество событий в рамках акции пройдет в Доме музыки.

Калужан и гостей города ждут спектакли, социально-творческие проекты, литературные зарисовки.

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В драматической импровизации «Рахманинов и Бетховен. История двух шедевров» её авторы -писатель и режиссёр Дмитрий Минченок и пианист Алексей Вакер представят свой взгляд на творчество двух известных композиторов.

Также в рамках акции можно прослушать большой хоровой концерт и побывать на квартирнике. Завершит вечер рок-спектакль.

Ранее стало известно, что в Калуге День народного единства отметят праздничной программой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ИскусствоЭкскурсииСпектакльАкцияКалуга
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