Калужан приглашают на акцию «Ночь искусств»
По всей стране, в пятницу, 4 ноября, пройдет десятая, юбилейная всероссийская акция «Ночь искусств», сообщает «МК». В Калуге множество событий в рамках акции пройдет в Доме музыки.
Калужан и гостей города ждут спектакли, социально-творческие проекты, литературные зарисовки.
В драматической импровизации «Рахманинов и Бетховен. История двух шедевров» её авторы -писатель и режиссёр Дмитрий Минченок и пианист Алексей Вакер представят свой взгляд на творчество двух известных композиторов.
Также в рамках акции можно прослушать большой хоровой концерт и побывать на квартирнике. Завершит вечер рок-спектакль.
Ранее стало известно, что в Калуге День народного единства отметят праздничной программой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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