Кабмин продлил срок восстановления Крымского моста до конца года

Кабинет министров России принял решение продлить сроки восстановления Крымского моста до конца текущего года. Соответствующее правительственное распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в постановление, которое было принято после первого теракта на транспортном переходе 8 октября 2022 года. В ночь на 17 июля нынешнего года Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотных аппарата. Погибли муж и жена из Белгородской области.

Движение в районе поврежденного участка моста восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что транспортный переход будет восстановлен до середины ноября. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он оценил стоимость работ в 1,3 миллиарда рублей.

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