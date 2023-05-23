Интернет вновь заработал в ЛНР

Интернет в Луганской народной республике восстановлен. Об этом сообщили в правительстве региона, ссылаясь на Минкомсвязи ЛНР.

Доступ пользователей «Ростелекома» к зарубежным интернет-ресурсам восстановлен

Ранее в Луганске и ряде других городов перестал работать интернет и были отключены банкоматы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, наблюдались проблемы с телефонной связью.

«Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

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ФОТО: РИА Новости
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