Интернет вновь заработал в ЛНР
23 мая 202312:59
Интернет в Луганской народной республике восстановлен. Об этом сообщили в правительстве региона, ссылаясь на Минкомсвязи ЛНР.
Ранее в Луганске и ряде других городов перестал работать интернет и были отключены банкоматы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, наблюдались проблемы с телефонной связью.
«Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru