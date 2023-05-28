Информацию о беспилотнике в Ленобласти опровергли

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) не подтвердила сообщения СМИ о неизвестном летательном аппарате в Ленинградской области, пишет РИА Новости.

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По данным СМИ, беспилотник обнаружили 27 мая в районе Соснового Бора Ленинградской области. Якобы дрон летел со стороны Эстонии.

«Данную информацию не подтверждаем», - сказали в пресс-службе ЗВО.

Накануне беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области. Пострадавших в результате инцидента нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьБеспилотники

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