Информацию о беспилотнике в Ленобласти опровергли
28 мая 202317:05
Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) не подтвердила сообщения СМИ о неизвестном летательном аппарате в Ленинградской области, пишет РИА Новости.
По данным СМИ, беспилотник обнаружили 27 мая в районе Соснового Бора Ленинградской области. Якобы дрон летел со стороны Эстонии.
«Данную информацию не подтверждаем», - сказали в пресс-службе ЗВО.
Накануне беспилотник упал в Андреапольском округе Тверской области. Пострадавших в результате инцидента нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru