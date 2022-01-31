Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области
Неизвестные атаковали сервисы правительства Новосибирской области, больше всего действия хакеров отразились на работе медицинской информационной системы и единой службы «122». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве.
По словам главы области, утром была зафиксирована DDoS-атака на сервисы правительства региона и кол-центры, возможны перерывы в видеоконференцсвязи. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь уточнил, что атаку мощностью 10-15 Гбит/с зарегистрировали в 08:15 (04:15 мск), специалисты министерства работают над устранением проблем.
«Информация доведена до уполномоченных органов, совместно с оператором связи проводится фильтрация того трафика, который в рамках атаки ведется. Будем мониторить, дальше отражать атаки», — приводит слова Цукаря ТАСС.
Ранее Microsoft отразила рекордную DDoS-атаку мощностью 3,47 терабит в секунду на облачную платформу Azure в Азии, пишут Известия. Атака совершалась из 10 тысяч точек по всему миру одновременно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- В Британии оценили риск повторного заражения «омикроном» по сравнению с «дельтой»
- Миллиардер Вексельберг призвал ввести контроль над «кошмарными» бизнес-тренингами
- Госинспекция по недвижимости начала проверки апартаментов в Москве
- СМИ: «Мисс США-2019» Чесли Крист нашли мертвой в Нью-Йорке
- Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области
- СМИ: Франция и Германия встревожены агрессией Великобритании в отношении России
- В ЛНР заявили, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс
- Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля
- В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов
- СМИ: Россия находится на втором месте в рейтинге дешевизны бензина в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru