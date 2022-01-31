Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области

По словам главы области, утром была зафиксирована DDoS-атака на сервисы правительства региона и кол-центры, возможны перерывы в видеоконференцсвязи. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь уточнил, что атаку мощностью 10-15 Гбит/с зарегистрировали в 08:15 (04:15 мск), специалисты министерства работают над устранением проблем.

«Информация доведена до уполномоченных органов, совместно с оператором связи проводится фильтрация того трафика, который в рамках атаки ведется. Будем мониторить, дальше отражать атаки», — приводит слова Цукаря ТАСС.

Ранее Microsoft отразила рекордную DDoS-атаку мощностью 3,47 терабит в секунду на облачную платформу Azure в Азии, пишут Известия. Атака совершалась из 10 тысяч точек по всему миру одновременно.

