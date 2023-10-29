Губернатор Ростовской области заявил о сбитых целях над регионом
Над Ростовской областью система ПВО сбила воздушную цель противника, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена», — сообщил ростовский губернатор.
Голубев заявил об отсутствии последствий на земле. Глава региона призвал ростовчан сохранять спокойствие.
Ранее над акваторией Черного моря и крымским полуостровом средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России 29 октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru