Губернатор Ростовской области заявил о сбитых целях над регионом

Над Ростовской областью система ПВО сбила воздушную цель противника, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

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«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена», — сообщил ростовский губернатор.

Голубев заявил об отсутствии последствий на земле. Глава региона призвал ростовчан сохранять спокойствие.

Ранее над акваторией Черного моря и крымским полуостровом средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России 29 октября.

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ФОТО: РИА Новости
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