Губернатор Гусев опровергает продвижение военной техники по Воронежской области

В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность», - напомнил он.

Глава региона выразил уверенность в том, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации. Он призвал жителей и СМИ получать информацию только в официальных источниках.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».