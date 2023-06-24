Губернатор Гусев опровергает продвижение военной техники по Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опроверг данные о продвижении колонн военной техники по территории региона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале в субботу, 24 июня.

Что известно о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»?

В социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность», - напомнил он.

Глава региона выразил уверенность в том, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации. Он призвал жителей и СМИ получать информацию только в официальных источниках.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторВоронежская ОбластьВоенная Техника

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