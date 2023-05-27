Губернатор Гладков раскрыл подробности обстрела ВСУ города Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ оказался город Шебекино. По его данным, пострадавших нет, написал он в своем Telegram-канале 27 мая, в субботу.
«Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ», - уточнил глава региона.
По словам Гладкова, обстрел ведет украинская артиллерия. В результате прилета снаряда по ледовой арене есть повреждения фасада, выбиты стекла, на близлежащей парковке повреждено дорожное полотно.
Также зафиксированы прилеты по пешеходному мосту, который поврежден в нескольких местах.
Оперативные и административные службы продолжают подворовой обход.
Ранее беспилотник атаковал теплоэлектростанцию в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на субботу.
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