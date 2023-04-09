Гладков заявил об обстреле ВСУ села Тишанка

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало белгородское село Тишанка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье, 9 апреля.

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Уточняется, что село расположено в Волоконовском районе.

«Пострадавших нет. Снарядами повреждено 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы,» – написал губернатор Белгородской области.

По его данным, оперативные и аварийные службы на месте устраняют последствия обстрела.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, зафиксировано «прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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