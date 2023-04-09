Гладков заявил об обстреле ВСУ села Тишанка
Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало белгородское село Тишанка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье, 9 апреля.
Уточняется, что село расположено в Волоконовском районе.
«Пострадавших нет. Снарядами повреждено 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы,» – написал губернатор Белгородской области.
По его данным, оперативные и аварийные службы на месте устраняют последствия обстрела.
Ранее под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, зафиксировано «прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru