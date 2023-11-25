Гладков: За сутки в Белгородской области не зафиксировали обстрелов

«По территории ... области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В минувший четверг украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Грайворонском городском округе под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадал один местный житель, он был госпитализирован с осколочными ранениями нижних конечностей. Кроме того, из-за падения БПЛА с последующей детонацией был поврежден автомобиль.

