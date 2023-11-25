Гладков: За сутки в Белгородской области не зафиксировали обстрелов
Обстрелов Белгородской области за последние сутки не зарегистрировано. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По территории ... области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В минувший четверг украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Грайворонском городском округе под Белгородом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадал один местный житель, он был госпитализирован с осколочными ранениями нижних конечностей. Кроме того, из-за падения БПЛА с последующей детонацией был поврежден автомобиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru