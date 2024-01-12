Гладков: В Белгороде могут использовать защитные конструкции на остановках
Возле остановок общественного транспорта в Белгороде могут установить модульные конструкции, которые изготавливаются для Министерства обороны. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в столице региона в последние дни девять остановок обложили мешками с песком, еще пять — бетонными плитами.
«Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Валентиновича Демидова использовать модульные конструкции», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Такие конструкции могут устанавливать в местах скопления жителей, в том числе при невозможности обложить объекты мешками либо блоками.
Между тем гости выставки-форума «Россия» в Москве поддержали Белгородскую область, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На стендах представленных на мероприятии регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!», пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Алкоголь — зло»: Лера Кудрявцева заявила о расставании с мужем-хоккеистом
- Гладков: В Белгороде могут использовать защитные конструкции на остановках
- СМИ: В мире наблюдается рост заболеваемости раком у молодого поколения
- ВВС США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене
- Депутат Бессараб: Пенсия в 50 тысяч рублей возможна при зарплате в 120 тысяч
- Певец Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» артистов
- Япония запустила ракету Н2А с оптическим спутником-шпионом
- Звезда «Слова пацана» Минекаев отказался от работы в театре
- СМИ: Еврокомиссия пойдет на уступки Венгрии ради выделения помощи Украине
- Совбез ООН проведет заседание по ударам США в Йемене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru