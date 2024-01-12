Гладков: В Белгороде могут использовать защитные конструкции на остановках

По словам губернатора, в столице региона в последние дни девять остановок обложили мешками с песком, еще пять — бетонными плитами.

«Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Валентиновича Демидова использовать модульные конструкции», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Такие конструкции могут устанавливать в местах скопления жителей, в том числе при невозможности обложить объекты мешками либо блоками.

Между тем гости выставки-форума «Россия» в Москве поддержали Белгородскую область, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На стендах представленных на мероприятии регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!», пишет RT.

