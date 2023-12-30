Гладков раcкрыл последствия ударов ВСУ по Валуйскому округу

В результате обстрела ВСУ из РСЗО «Град» различные виды разрушений зафиксировали в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине, шести транспортных средств. К утру субботы уже восстановили электроснабжение.

Особенно пострадали два дома, один из них жилой. Глава семьи рассказал, что в момент попадания снаряда семья находилась на кухне



«Чудом никто не пострадал... Договорились, чтобы не терять время, восстановление крыши нужно начать прямо сейчас. Зима, холод, снег, дождь — всё это приведет к тому, что с каждым днем ущерб будет возрастать. Необходимо быстрее закрывать периметр и спасать хозяйство», – написал Гладков в Telegram-канале.



Для двух строений проведут строительную экспертизу.



Вместе с жителями заклеили окна в пострадавших домах. Остеклять их начнут сразу после 8 января. А сегодня сделаем необходимые замеры. Это что касается окон.

«Все остальные работы уже с сегодняшнего дня строительные бригады начнут делать», – рассказал Гладков.

Ранее система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, на подлете к Белгороду уничтожено несколько воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.









