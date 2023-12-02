Гладков назвал число обстрелов Белгородской области 1 декабря

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах по региону. По сводке за 1 декабря, по территории области украинская сторона выпустила три снаряда. Пострадавших нет.

Гладков: За сутки в Белгородской области не зафиксировали обстрелов

Об этом глава региона сообщил в своей Telegram-канале 2 декабря, в субботу.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет», - отметил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что два человека пострадали в результате сброса взрывчатки с беспилотника в хуторе Климовое в Борисовском районе Белгородской области. Об этом напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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