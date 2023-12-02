Гладков назвал число обстрелов Белгородской области 1 декабря

Об этом глава региона сообщил в своей Telegram-канале 2 декабря, в субботу.



«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет», - отметил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что два человека пострадали в результате сброса взрывчатки с беспилотника в хуторе Климовое в Борисовском районе Белгородской области. Об этом напоминает «Радиоточка НСН».