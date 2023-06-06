Фотовыставка о зеленых облигациях открылась в парках Москвы

Фотовыставка, которая посвящена выпуску первых зеленых облигаций Москвы для физлиц и направлена на повышение финансовой грамотности населения, открылась 5 июня в четырех столичных парках. Организатором мероприятия выступил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Так, экспозиции находятся в парках ВДНХ, Дружбы, «Музеон» и саду имени Н.Э. Баумана. Во время работы фотовыставки все желающие смогут узнать, что такое зеленые облигации, чем они отличаются от обычных, почему новый выпуск является народным, а также на что будут направлены полученные денежные средства.

Как рассказала первый заместитель начальника Управления заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова, зеленые облигации Москвы являются отличным способом сделать собственный вклад в экологическое развитие столицы. Она объяснила, что эти ценные бумаги не подвержены рыночным рискам, потому что выпуск является внебиржевым. Таким образом, при досрочном погашении Москва всегда готова выкупить облигации по цене покупки с сохранением начисленного купонного дохода.

Зеленые облигации для населения Москва выпустила 30 мая. Они дают возможность жителям инвестировать в важнейшие столичные экологические проекты. Размещение было сделано на финансовой платформе Мосбиржи «Финуслуги». Объем облигаций, который был предложен к размещению, составил два миллиарда рублей.

