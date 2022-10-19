Эстакада-съезд с МСД на Волгоградский проспект готова наполовину

Почти наполовину завершено строительство эстакады-съезда с основного хода южного участка московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАДа. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас строители устраивают подпорные стены и делают надвижку металлоконструкций пролетных строений. Длина сооружения составит 710 метров. Автомобили будут двигаться по двум полосам в одном направлении. Эстакада пройдет от улицы Грайвороновская до Шоссейной.

Планируется, что на этом участке будут построены дороги протяженностью 10,4 километра, в том числе пять эстакад.

Южный участок МСД уже готов на 53 процента. Строительство разделено на десять отрезков, из них девять строятся, ещё один проектируется, отметил Загрутдинов.

Южный участок должен обеспечить транспортной связью четыре округа Москвы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный и 22 района с населением около 2,5 млн человек.

В Департаменте строительства Москвы сообщили, что в 2023 году планируется завершить строительство всех хордовых магистралей, а также благоустроить территории.

