Эксперт объяснил малообеспеченность Москвы жильём

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что малообеспеченность Москвы жильём связана с недавним присоединением к российской столице новых территорий, сообщает NEWS.ru.

По его словам, одной из причин также является новый закон о системе эскроу-счетов, согласно которому застройщик строит недвижимость за счёт собственных или заёмных средств, что привело к уходу с рынка до 30% мелких и средних застройщиков.

«Брать у банков кредиты под высокие проценты может позволить себе далеко не каждый подрядчик, это чревато большими рисками», - объяснил эксперт.

По мнению Ракуты, уже в 2021 году стоит ожидать плавного восстановления рынка, в том числе за счёт ввода новых объектов в Новой Москве, при этом на восстановление спроса, в той или иной степени, окажут влияние новые условия льготной ипотеки.

Ранее правительство РФ утвердило постановление о расширении программ льготной и семейной ипотеки ещё на год. При этом с 1 июля начали действовать новые правила: размер ставки повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны и составила три миллиона рублей, сообщает RT.

