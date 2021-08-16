Эксперт объяснил малообеспеченность Москвы жильём
Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что малообеспеченность Москвы жильём связана с недавним присоединением к российской столице новых территорий, сообщает NEWS.ru.
По его словам, одной из причин также является новый закон о системе эскроу-счетов, согласно которому застройщик строит недвижимость за счёт собственных или заёмных средств, что привело к уходу с рынка до 30% мелких и средних застройщиков.
«Брать у банков кредиты под высокие проценты может позволить себе далеко не каждый подрядчик, это чревато большими рисками», - объяснил эксперт.
По мнению Ракуты, уже в 2021 году стоит ожидать плавного восстановления рынка, в том числе за счёт ввода новых объектов в Новой Москве, при этом на восстановление спроса, в той или иной степени, окажут влияние новые условия льготной ипотеки.
Ранее правительство РФ утвердило постановление о расширении программ льготной и семейной ипотеки ещё на год. При этом с 1 июля начали действовать новые правила: размер ставки повышен с 6,5% до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны и составила три миллиона рублей, сообщает RT.
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