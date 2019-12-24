Названы причины управленческого аутсайдерства российских регионов
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил НСН, что в большинстве российских регионов ярко выражено противостояние губернаторов и мэров городов.
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер. Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), как пишет РБК, опросило почти 200 экспертов. Они оценивали два блока — политико-управленческий и социально-экономический. Итоговый общий список представляет собой среднее арифметическое этих двух показателей. Аутсайдерами по качеству управления стали Архангельск, Владивосток и Ярославль.
По мнению одного из составителей рейтинга, политолога Ростислава Туровского, причиной низкой эффективности городской власти может быть отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона, а также чехарда со сменой градоначальников.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверил НСН, что отсутствие контакта, а иногда и ярко выраженное противостояние мэра и губернатора – это краеугольный камень при составлении рейтинга.
«Я думаю, что ключевой фигурой для Москвы является глава региона. Президент снимает губернаторов, а мэров - не может, потому что нет на то полномочий. Потому федеральные рейтинги очень важны для руководителей субъектов. Для глав городов, конечно, это тоже важно, но не настолько, потому что отчитываться перед властями, перед Москвой, будут не они. Но это очень упрощенная схема, но в целом - она справедлива», - считает эксперт.
В качестве критериев для оценки политико-управленческого блока, в частности, эксперты смотрели на результат кандидата от «Единой России» на выборах мэра или результат правящей партии в городе на выборах регионального заксобрания, объем субсидий за период с января по октябрь 2018 года, а также динамику объема субсидий.
Среди критериев для оценки социально-экономического блока — в частности, доля детей до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу, расходы бюджета на дошкольное образование, культуру и ЖКХ.
Что касается Владивостока, то это, по мнению экспертов, это самый яркий пример. Там за достаточно короткий период сменилось пять мэров.
«Типы взаимоотношений между мэрами и губернаторами условно можно разделить на несколько групп. В первой – мэр может иметь отличную позицию от позиции главы региона, если он - его сын. Есть регионы, где исторически бодаются мэр и губернатор. Был момент, когда почти во всех регионах была такая ситуация», - проанализировал ситуацию Дмитрий Журавлев.
В выборку АПЭК попали все столицы российских регионов, кроме городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя), а также города населением более 300 тысяч человек, плюс Назрань. Всего оценку дали 92 городам.
Лидеры рейтинга с прошлого года не поменялись, это Тюмень, Казань и Салехард. Опять-таки причиной успеха политологи видят крепкую связку в тандеме: мэр – губернатор. В этих городах сложилась эффективная система муниципального управления, даже в случае смены главы администрации резких изменений не происходит, бюрократическая машина продолжает работать.
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