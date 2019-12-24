Названы причины управленческого аутсайдерства российских регионов

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер. Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), как пишет РБК, опросило почти 200 экспертов. Они оценивали два блока — политико-управленческий и социально-экономический. Итоговый общий список представляет собой среднее арифметическое этих двух показателей. Аутсайдерами по качеству управления стали Архангельск, Владивосток и Ярославль.

По мнению одного из составителей рейтинга, политолога Ростислава Туровского, причиной низкой эффективности городской власти может быть отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона, а также чехарда со сменой градоначальников.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверил НСН, что отсутствие контакта, а иногда и ярко выраженное противостояние мэра и губернатора – это краеугольный камень при составлении рейтинга.

«Я думаю, что ключевой фигурой для Москвы является глава региона. Президент снимает губернаторов, а мэров - не может, потому что нет на то полномочий. Потому федеральные рейтинги очень важны для руководителей субъектов. Для глав городов, конечно, это тоже важно, но не настолько, потому что отчитываться перед властями, перед Москвой, будут не они. Но это очень упрощенная схема, но в целом - она справедлива», - считает эксперт.