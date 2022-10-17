Экс-замглавы Томской области задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

По данным правоохранителей, экс-чиновник подозревается в совершении преступления по статье «Организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ».

Имя задержанного не называется.

По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе главы региона Евгении Паршуто. Замгубернатора был задержан по делу о строительстве школы в селе Корнилово, в результате чего бюджету муниципального образования «Томский район» был причинен имущественный вред на сумму около 14 млн рублей. Отмечается, что меру пресечения экс-чиновнику изберут на заседании суда во вторник.

Евгений Паршуто с 2016 года занимал пост замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре. В мае текущего года чиновник ушел в отставку по собственному желанию.

