Экс-замглавы Томской области задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Бывшего заместителя губернатора Томской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным правоохранителей, экс-чиновник подозревается в совершении преступления по статье «Организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ».
Имя задержанного не называется.
По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе главы региона Евгении Паршуто. Замгубернатора был задержан по делу о строительстве школы в селе Корнилово, в результате чего бюджету муниципального образования «Томский район» был причинен имущественный вред на сумму около 14 млн рублей. Отмечается, что меру пресечения экс-чиновнику изберут на заседании суда во вторник.
Евгений Паршуто с 2016 года занимал пост замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре. В мае текущего года чиновник ушел в отставку по собственному желанию.
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