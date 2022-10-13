Двум крупным торговым сетям на Урале запретили продажу алкоголя

В сообщении говорится, что в деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных требований. Какие именно нарушения допустили владельцы торговых сетей агентство РИА Новости не уточняет, но отмечается, что всего приостановлено 9 лицензий, действие которых будет возобновлено после устранения ошибок.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в российских торговых сетях практически исчерпаны запасы зарубежных крепких алкогольных напитков.

