Двум крупным торговым сетям на Урале запретили продажу алкоголя

В Свердловской области двум крупным торговым сетям временно запретили продажу алкоголя. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, из-за нарушения лицензионных требований реализация алкогольной продукции запрещена в магазинах торговых сетей «Лента» и «Эконом». Также нарушения выявлены в нескольких объектах общественного питания.

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В сообщении говорится, что в деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных требований. Какие именно нарушения допустили владельцы торговых сетей агентство РИА Новости не уточняет, но отмечается, что всего приостановлено 9 лицензий, действие которых будет возобновлено после устранения ошибок.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в российских торговых сетях практически исчерпаны запасы зарубежных крепких алкогольных напитков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретСвердловская ОбластьТорговляАлкоголь
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