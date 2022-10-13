Двум крупным торговым сетям на Урале запретили продажу алкоголя
В Свердловской области двум крупным торговым сетям временно запретили продажу алкоголя. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, из-за нарушения лицензионных требований реализация алкогольной продукции запрещена в магазинах торговых сетей «Лента» и «Эконом». Также нарушения выявлены в нескольких объектах общественного питания.
В сообщении говорится, что в деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных требований. Какие именно нарушения допустили владельцы торговых сетей агентство РИА Новости не уточняет, но отмечается, что всего приостановлено 9 лицензий, действие которых будет возобновлено после устранения ошибок.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в российских торговых сетях практически исчерпаны запасы зарубежных крепких алкогольных напитков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Лавров: Запад применил дипломатический террор для принятия антироссийской резолюции в ГА ООН
- В МИД не признают итоги расследований ЧП на «Северных потоках» без участия России
- НМ ЛНР: Украинские военные дезертируют с позиций в Артемовске
- В Совбезе Белоруссии пообещали «дать отпор» в случае нарушения госграницы страны
- Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией
- Иран назвал санкции против России «преступлением»
- В Совфеде разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях
- В ДНР заявили о заброшенной в республику группе диверсантов «Азова»
- Лукашенко: Запад потерял контроль после развала СССР
- Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru