Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября из-за технических работ
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в среду из-за технических работ. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
«16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостанавливали в минувшую субботу, ограничения были связаны с ремонтно-восстановительными работами, напоминает RT. Движение транспорта на переправе восстановили в тот же день, причем на 1,5 часа раньше запланированного срока, отмечает телеканал «360».
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