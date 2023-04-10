Два кафе откроются в центрах самбо и бокса в «Лужниках»
В Международном центре самбо и центре бокса в «Лужниках» откроются новые кафе. Город выставил на продажу два помещения под открытие точек питания в уникальном спортивном объекте. Международный центр самбо и центр бокса представляет собой два спортивных сооружения под одной крышей с отельными входами. Как рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, предприниматели могут арендовать объекты площадью около 200 квадратных метров каждый. Одно помещение находится у входа на трибуны зала для соревнований по самбо, второе – рядом с вестибюлем зала для состязаний по боксу. Заявочные кампании по ним завершатся 27 апреля, а торги пройдут в электронной форме 2 мая. Договоры аренды будут заключены на три года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru