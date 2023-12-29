Дрон ВСУ сбит над Брянской областью

Очередной беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области. Об этом информирует министерство обороны России. Там уточнили, что дрон Вооружённых сил Украины был самолётного типа.

Попытка удара была пресечена в 16.20 по местному и московскому времени. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны. Жительница поселка Суземка Брянской области пострадала после украинского обстрела, она госпитализирована в районную больницу, в селе нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Российские средства ПВО уничтожили украинский

В свою очередь, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что дрон ликвидирован над территорией Стародубского муниципального округа. На земле пострадавших и разрушений нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУБрянская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры