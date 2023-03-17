Дом по программе реновации на 161 квартиру начали строить на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в районе Рязанский на улице Михайлова стартовало строительство дома для переселения по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», - отметил он.

Жилой дом будет с одной секцией, его выполнят по индивидуальному проекту. Жильцы смогут разместиться в 161 квартире, 46 из них станут трехкомнатными. Жителей ждет улучшенная отделка в рамках стандартов реновации.

На первом этаже здания разместятся нежилые помещения, здесь появятся объекты социального и коммерческого назначения. В вестибюле здания предусмотрен лифтовой холл и помещения для хранения, которыми будут пользоваться жильцы дома. В доме будет четыре лифта. Во дворе оборудуют детскую игровую площадку и спортивную зону, предусмотрена подземная парковка.

