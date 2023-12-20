Департамент строительства Москвы оцифровал более 640 тысяч документов

Система цифровых сервисов насчитывает 644 тысячи документов департамента строительства, и их число с каждым днем растет, рассказал в ходе «МОСТИМ-форум» руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«С приходом цифры в организацию, хотим мы того или нет, меняются люди, меняются бизнес-процессы», - добавил он.

Система цифровых сервисов также насчитывает 25 000 пользователей из более чем 700 организаций и охватывает почти тысячу объектов.

Ранее Загрутдинов отмечал, что департамент строительства Москвы активно работает над внедрением технологий информационного моделирования. Также занимается продвижением цифровых сервисов в подведомственных организациях.

