Чечня просит переименовать райсуды Грозного в виде исключения

Между тем, в отечественном законодательстве процедура переименования судов вообще отсутствует. На это обращает внимание глава судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев. Его мнение приложено к законопроекту. Он отмечает, что упразднение старых райсудов и создание новых - сложная процедура, связанная с процессом осуществления правосудия.

Однако законодатели Чечни предлагают Госдуме принять во внимание прецедент 2018 года, когда федеральным законом менялись названия окружных военных судов.

В случае принятия решения о переименовании из федерального бюджета на эти цели потребуется выделить всего 268 тысяч рублей. Во столько авторы инициативы оценили изготовление новых вывесок, стендов, штампов и гербовых печатей для четырех судов.

