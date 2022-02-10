Чечня просит переименовать райсуды Грозного в виде исключения
Парламент Чеченской Республики направил в Государственную думу законопроект с предложением переименовать четыре районных суда Грозного, тем самым создавая новый прецедент в российском праве.
Ленинский районный суд столицы ЧР предлагается назвать Ахматовским, Октябрьский - Байсангуровским, Старопромысловский - Висаитовским, а Заводской переименовать в Шейх-Мансуровский.
Соответствующие районы Грозного, где находятся эти четыре судебные инстанции, ранее были переименованы по решению городской думы. После этого старые названия судов начали создавать неудобства для граждан, говорится в пояснительной записке.
Между тем, в отечественном законодательстве процедура переименования судов вообще отсутствует. На это обращает внимание глава судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев. Его мнение приложено к законопроекту. Он отмечает, что упразднение старых райсудов и создание новых - сложная процедура, связанная с процессом осуществления правосудия.
Однако законодатели Чечни предлагают Госдуме принять во внимание прецедент 2018 года, когда федеральным законом менялись названия окружных военных судов.
В случае принятия решения о переименовании из федерального бюджета на эти цели потребуется выделить всего 268 тысяч рублей. Во столько авторы инициативы оценили изготовление новых вывесок, стендов, штампов и гербовых печатей для четырех судов.
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