Более тридцати незаконных построек демонтировали на юге Москвы

Незаконные постройки на земельном участке площадью свыше 118 тысяч «квадратов» демонтировали на юге Москвы. Всего было уничтожено 33 самовольных постройки, их площадь — порядка 310 квадратных метров. Об этом заявил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Постройки хозяйственного и складского назначения с ограждениями длиной 236 погонных метров находились по адресу: Партийный переулок, владение 1. Данная территория предназначена для использования офисных зданий без права строительства новых сооружений.

По словам Боброва, пользователь земельного участка пренебрег условиями договора аренды, а также незаконно застроил территорию между опорами существующего навеса и создал дополнительные помещения общей площадью свыше 4500 «квадратов». Госинспекция по недвижимости приняла меры по уничтожению самовольно возведенных объектов, добавил начальник ведомства.

Отмечается, что большая часть построек была уничтожена силами владельца, Госинспекция по недвижимости демонтировала восемь сооружений.

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