Более 600 объектов на площади в 13,4 млн «квадратов» введут в Москве к 2025 году

С 2023 по 2025 годы в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) и программы реновации планируется реализовать 609 объектов на площади в 13,4 млн «квадратов». Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что на эти цели столица выделила порядка 2,9 трлн рублей. При этом планируется построить 167 километров дорог, 63 километра линий метрополитена, а также около 10 млн квадратных метров жилья. В планах также опережающие темпы возведения объектов образования, спорта, культуры и здравоохранения.

Так, системный подход к управлению городом, который был сформирован властями Москвы, позволяет достигать решения самых сложных задач, а также является гарантом развития экономики и социального благополучия жителей столицы.

