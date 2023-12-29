Более 60 прилетов со стороны ВСУ зафиксировано в Белгородской области
Более 60 снарядов прилетело по Белгородской области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом проинформировал губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.
По его сведениям, украинская сторона, в том числе, осуществила несколько атак при помощи беспилотных летательных аппаратов. Ранение получил местный житель села Мокрая Орловка, повреждены семь домовладений, а также линии газо- и электроснабжения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее при атаке дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка Белгородской области был ранен мужчина. Кроме того, в больнице скончался один из пяти дорожных рабочих, раненых при ударе по мосту дроном в Грайворонском районе 23 декабря.
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