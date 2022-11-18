Более 200 домов капитально отремонтируют в Калужской области в 2023 году
В программе капитального ремонта на следующий год значатся 208 многоквартирных домов общей площадью 584 тыс. кв. м. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Как отмечается, на модернизацию жилищного фонда направят 1,3 миллиарда рублей.
В рамках программы, предстоит отремонтировать 111 крыш, 14 фасадов, 45 внутридомовых инженерных систем и заменить 57 лифтов в 19 многоквартирных домах.
«Благодаря капитальному ремонту условия проживания будут улучшены более чем для 22 тысяч человек», - отметили в министерстве области.
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