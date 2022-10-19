Бочкарёв: Вблизи станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро появился амфитеатр

Станция «Кунцевская» связала три линии метро и первый Московский центральный диаметр «Одинцово – Лобня», - появился крупный транспортно-пересадочный узел.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что у территории возле станции сложный рельеф, поэтому было создано закрытое пространство для отдыха, отделенное от транзитной зоны и Рублевского шоссе.

По его словам, ключевая идея архитектурно-художественного оформления «Кунцевской» – монументальность интерьера станции и павильонов, будто высеченных из камня.

Открытие станции «Кунцевская» БКЛ улучшило транспортное обслуживание в районах Хорошово-Мнёвники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково, где проживают более 530 тысяч человек.

