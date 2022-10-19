Бочкарёв: Вблизи станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро появился амфитеатр
Завершены работы по благоустройству возле станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише появился амфитеатр, установлены парковые кресла и качели.
Станция «Кунцевская» связала три линии метро и первый Московский центральный диаметр «Одинцово – Лобня», - появился крупный транспортно-пересадочный узел.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что у территории возле станции сложный рельеф, поэтому было создано закрытое пространство для отдыха, отделенное от транзитной зоны и Рублевского шоссе.
По его словам, ключевая идея архитектурно-художественного оформления «Кунцевской» – монументальность интерьера станции и павильонов, будто высеченных из камня.
Открытие станции «Кунцевская» БКЛ улучшило транспортное обслуживание в районах Хорошово-Мнёвники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково, где проживают более 530 тысяч человек.
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