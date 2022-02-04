Бочкарёв: ООН признала Москву лучшей в мире по развитию инфраструктуры

«С 2011 года в столице было построено 197 км линий и открыто 100 станций метро и Московского центрального кольца. Построено и реконструировано более 350 километров железнодорожных путей, открыто 86 новых и реконструированных станций, а также первый за 100 лет новый железнодорожный вокзал», - напомнил Бочрарёв.

Российская столица за это время вышла на стабильно высокие объемы строительства автодорог, появились сотни новых объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Москва по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе городского процветания, опубликованном Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), опередила Гонконг и Париж. Всего в рейтинг вошли 29 мегаполисов.

