Бочкарёв: На станции «Текстильщики» БКЛ завершается отделка платформы
На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена завершаются архитектурно-отделочные работы. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, уже практически полностью отделаны гранитом платформы и переходы между ними. Дизайн станции основан на контрасте простых по геометрии стен и пола и геометрически сложной потолочной зоны.
«Путевые стены оформлены панелями из мрамора светлых тонов. Общая цветовая гамма интерьеров станции выдержана в серых тонах. Платформенную часть украсит архитектурная подсветка голубого цвета. Главной узнаваемой особенностью станции является потолок. За счет использования двухуровневых панелей с закарнизной подсветкой создается геометрия ткацкого станка», – отметил Андрей Бочкарёв.
Сейчас отделочные работы продолжаются и первом и втором вестибюлях станции «Текстильщики» БКЛ. Как рассказал представитель компании-подрядчика, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков, для отделки и облицовки фасадов вестибюлей используются композитные панели, долговечные и высококачественные материалы. При этом в вестибюле №1 уже установлено все необходимое оборудование.
«В зоне вестибюля смонтировано оборудование кассового зала, турникеты и современная навигация. Установлена последняя секция из трех эскалаторов, которые обеспечат выход пассажиров на Шоссейную улицу», - уточнил Маслаков.
Станция «Текстильщики» относится к восточному участку БКЛ общей протяженностью порядка 11 км. Всего в этот участок входят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Его открытие улучшит транспортную доступность районов юго-востока Москвы. Ранее строители начали устанавливать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции «Текстильщики» БКЛ метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки.
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