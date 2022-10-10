Бочкарёв: На станции «Текстильщики» БКЛ завершается отделка платформы

На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена завершаются архитектурно-отделочные работы. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, уже практически полностью отделаны гранитом платформы и переходы между ними. Дизайн станции основан на контрасте простых по геометрии стен и пола и геометрически сложной потолочной зоны.

«Путевые стены оформлены панелями из мрамора светлых тонов. Общая цветовая гамма интерьеров станции выдержана в серых тонах. Платформенную часть украсит архитектурная подсветка голубого цвета. Главной узнаваемой особенностью станции является потолок. За счет использования двухуровневых панелей с закарнизной подсветкой создается геометрия ткацкого станка», – отметил Андрей Бочкарёв.

Сейчас отделочные работы продолжаются и первом и втором вестибюлях станции «Текстильщики» БКЛ. Как рассказал представитель компании-подрядчика, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков, для отделки и облицовки фасадов вестибюлей используются композитные панели, долговечные и высококачественные материалы. При этом в вестибюле №1 уже установлено все необходимое оборудование.