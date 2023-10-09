Бочкарёв: На Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов

По его словам, из десяти станций пять будут с островной платформой, пять — с береговыми. Островная платформа предусмотрена на станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлево», островные — на станциях «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, такое разделение объясняется различными способами тоннелепроходки. Он пояснил, что около 10 км будет построено шестиметровыми щитами, создающими два однопутных тоннеля, порядка 11 км — десятиметровым щитом-гигантом, который проходит единый двупутный тоннель. Это позволяет избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений и увелить скорость работ, подчеркнул Кравцов.

Руководитель «Мосинжпроекта» добавил, что архитектурные особенности станций позволят также воплотить в жизнь интересные архитектурные и проектные решения. В частности, он привел в пример концепции будущих станций «Лебедянская» и «Остров Мечты», которые были выбраны в рамках архитектурных конкурсов.

Длина Бирюлевской линии составит 21 км. Она протянется через семь районов, в которых живут и трудятся свыше 700 тысяч человек, — Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное и Печатники. Задача новой линии метро — уменьшить интенсивность движения автомобилей, снизив нагрузку на наземный общественный транспорт.

