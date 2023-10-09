Бочкарёв: На Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов
На строящейся Бирюлёвской линии метро появятся станции как с одной, так и с двумя платформами. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, из десяти станций пять будут с островной платформой, пять — с береговыми. Островная платформа предусмотрена на станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлево», островные — на станциях «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, такое разделение объясняется различными способами тоннелепроходки. Он пояснил, что около 10 км будет построено шестиметровыми щитами, создающими два однопутных тоннеля, порядка 11 км — десятиметровым щитом-гигантом, который проходит единый двупутный тоннель. Это позволяет избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений и увелить скорость работ, подчеркнул Кравцов.
Руководитель «Мосинжпроекта» добавил, что архитектурные особенности станций позволят также воплотить в жизнь интересные архитектурные и проектные решения. В частности, он привел в пример концепции будущих станций «Лебедянская» и «Остров Мечты», которые были выбраны в рамках архитектурных конкурсов.
Длина Бирюлевской линии составит 21 км. Она протянется через семь районов, в которых живут и трудятся свыше 700 тысяч человек, — Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное и Печатники. Задача новой линии метро — уменьшить интенсивность движения автомобилей, снизив нагрузку на наземный общественный транспорт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс турецкой валюты упал ниже 28 лир за доллар впервые в истории
- Бочкарёв: На Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов
- Подпольный цех по пошиву контрафактной одежды накрыли в Москве
- Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина
- Движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонтных работ
- Группа AC/DC дала первый за семь лет концерт
- Миссия ООН прибыла в Карабах
- Экс-адвоката Новикова обвинили в госизмене
- В Ижевске три жильца пансионата для пожилых насмерть отравились парами хлора
- Во Внуково произошел технический сбой в системе выдачи и приема багажа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru